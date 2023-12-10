إقبال كثيف من المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمنصورة

استعرضت قناة “إكسترا نيوز” لقطات حية من الإقبال الكثيف للناخبين في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة على التصويت والمشاركة في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأظهرت اللقطات التي عرضتها "إكسترا نيوز" خلال البث المباشر توجه عدد كبير من المصريين إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم واختيار رئيس الجمهورية القادم.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.