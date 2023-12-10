عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024.. ورابط معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

بدأت اليوم أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً، في جميع اللجان الانتخابية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر عملية التصويت طوال أيام الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعرض الدستور عددها في التقرير التالي.

عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وفق الجدول الذي وضعته الهيئة في أكتوبر الماضي مع بدأ تلقي أوراق الترشح، ويصل عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024 إلى 3 أيام تبدأ اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وتستمر أيام 11 و12 ديسمبر 2023 وبذلك تكون عدد أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

سن الانتخاب في مصر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات سن الانتخاب في مصر ومن له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية الجارية اليوم والمستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل ليكون 18 عاما، وتم إدراج جميع المواطنين الذين بلغوا سن 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية في قاعدة بيانات الناخبين لهم الحق في التصويت، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسؤولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

يمكنك معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال زيارة الرابط التالي

https://www.elections.eg/، انقر على أيقونة "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية"، أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، انقر على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن لجنتك الانتخابية، بما في ذلك اسم اللجنة ورقمها وعنوانها.

ويمكنك الاستعلام عن طريق تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تنزيله على الموبايل، افتح التطبيق وانتقل إلى قسم "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية"، أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، انقر على زر "بحث"، ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن لجنتك الانتخابية، بما في ذلك اسم اللجنة ورقمها وعنوانها.