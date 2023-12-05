انتخابات الرئاسة 2023.. كيفية تغيير اللجنة الانتخابية

تغيير اللجنة الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية خدمة اتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلًا على المواطنين في اختيار اللجنة الانتخابية القريبة من محل سكنهم، وأتاحتها فترة محددة قبل بداية الانتخابات الرئاسية في الداخل، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

كيفية تغيير اللجنة الانتخابية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة تغيير اللجنة الانتخابية والتي توقفت عن العمل منذ عدة أيام، حيث نوهت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني عن توقف رابط تغيير اللجنة الانتخابي لحين الإنتهاء من الاستحقاق الانتخابى القادم.

كيف تعرف لجنتك الانتخابيه؟

متاح للناخب الذي له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 معرفة لجنتك الانتخابية من خلال طريقتين رئيسيتين لمعرفة لجنتك الانتخابية أولها من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

https://www.elections.eg

اختر "استعلم عن لجنتك الانتخابية" من القائمة المنسدلة، أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص، انقر فوق "استعلام"، ستظهر لك صفحة بنتائج الاستعلام، اسم اللجنة الانتخابية وموقعها.

ويمكنك معرفة لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات فقم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.، افتح التطبيق وادخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا، ستظهر لك اسم اللجنة الانتخابية وموقعها.

مرشحون الرئاسة المصرية

تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 في يومي 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حال عدم حسم السباق من الجولة الأولى، سيتم إجراء جولة إعادة في يومي 5 و6 و7 يناير 2024.

ويتنافس على الانتخابات 4 مرشحون، وهم: عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية، وقد تولى منصبه في عام 2014. وهو ضابط عسكري متقاعد برتبة مشير.

فريد زهران، هو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو حزب سياسي مصري يسار الوسط، ولد في عام 1957، وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة.

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وهو حزب سياسي مصري تاريخي، ولد في عام 1966، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة.

حازم عمر، و هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب سياسي مصري محافظ. ولد في عام 1967، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة.