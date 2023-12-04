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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بدأ تنافس المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 مع فتح باب التصويت وفق الجدول الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات حيث بدأ تصويت المصريين في الخارج في الأول من ديسمبر الجاري، بينما تبدأ في الداخل في 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

أسماء وصور المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية لـ  أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وضمت الرئيس الحالي لمصر  عبد الفتاح السيسى، ورمز ترشحه هو النجمة.

عبد الفتاح السيسي 

وهو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية منذ 3 يونيو 2014، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية،  ترقى في المناصب العسكرية حتى عين مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والإستطلاع عام 2010، ثم أُختير وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي في 12 أغسطس 2012، انتُخب سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

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من هو فريد زهران مرشح الرئاسة؟

فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ورمز ترشحه هو الشمس، وهو ثاني المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024. 

فريد زهران أو محمد فريد سعد زهران مواليد القاهرة 1957، سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي.

من أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن. 

يشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات. 

 فريد زهران مرشح الرئاسة 

عبد السند يمامة السيرة الذاتية 

عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمز ترشحه هو النخلة، هو رئيس حزب الوفد الجديد منذ عام 2022 وأستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ورئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا، كما عمل محاميا لرابطة العالم الإسلامي.

هو عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متواصلة، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا، وفي 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لإنتخابات الرئاسة المصرية 2024.

عبد السند يمامة السيرة الذاتية 

حازم عمر مرشح الرئاسة 

المرشح الرابع لانتخابات الرئاسة المصرية هو حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورمز ترشحه هو السلم.

وهو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو بمجلس الشيوخ ضمن 100 عضوا عيّنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة فيال مورا للتنمية السياحية.

ويشغل الدكتور حازم عمر منصب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ والتي تختص بمناقشة ملفات مهمة من بينها معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية للدولة وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي والمؤتمرات الدولية.

حازم عمر مرشح الرئاسة 

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 

من المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في 1 و2 و3 ديسمبر 2024، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، في 8 و9 و10 يناير 2025.

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موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وأسماء المرشحين المتنافسون عليها

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