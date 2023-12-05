وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات رابط معرفة اللجنة الانتخابية للناخبين الذين يحف لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الداخل يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط معرفة اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

معرفة اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يستطيع الناخبون معرفة اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وابتاع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من الرابط التالي : www.elections.eg، انقر فوق "استعلام" في شريط القائمة العلوي، اختر "استعلم عن لجنتك الانتخابية" من القائمة المنسدلة، أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص، ستظهر لك صفحة بنتائج الاستعلام. ستتضمن هذه الصفحة اسم اللجنة الانتخابية وموقعها.

رابط تغيير اللجنة الانتخابية

وفقًا لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن خدمة تغيير اللجنة الانتخابية موقوفة مؤقتًا حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي القادم،بعد أن أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات لعدة أيام بداية الاسبوع الجاري.

ويمكنك معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الويب، وذلك باتباع الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة.

ما هو السن القانوني للتصويت في الانتخابات؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني للتصويت في الانتخابات عند سن 18 سنة، وأعفى القانون الضباط وأعضاء الأساسيين والفروع والقوات المسلحة الإضافية وضباط الشرطة والمسؤولين من أداء هذا الواجب طوال فترة خدماتهم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، للمصريين المقيمين خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر، 10 و11 و12 من الشهر نفسه للمصريين في الداخل.