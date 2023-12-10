الانتخابات الرئاسية 2024.. "حياة كريمة" ترصد موقف 9 آلاف لجنة بكل المحافظات

رصدت مؤسسة "حياة كريمة"، على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية، موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في كافة المحافظات، وذلك بانتشار عدد 11 ألف متابع لمؤسسة "حياة كريمة" للعملية الانتخابية، في نبأ عاجل عبر قناة "dmc".

انتظام العمل فى معظم لجان الجمهورية

وتميز اليوم الأول حتى إصدار هذا البيان بانتظام العمل في معظم لجان الجمهورية، حيث رصد متابعو مؤسسة "حياة كريمة" سير العملية الانتخابية بنظام وانضباط يسود الشكل العام.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة ورمزه "النخلة"، وحازم عمر ورمزه "السلم".