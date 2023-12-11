الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان: بعد غدِ..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 79، يوم الأربعاء 13/12/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 14/12/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الأربعاء 20/12/2023.

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الإسكان: رؤساء أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024


وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات العمارة رقم 155، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 27/12/2023، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الثلاثاء 9/1/2024.

مقار لجان الانتخابات

وفى سياق أخر، تفقد رؤساء عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، ومسئولو الأجهزة، مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمدنهم، للاطمئنان على الخدمات اللوجيستية المختلفة بالعملية الانتخابية بالمدن الجديدة،، كما أدلوا بأصواتهم بالانتخابات، وحثوا المواطنين على المشاركة بها.
 

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الاسكان وحدات سكن مصر ارض المعارض القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية

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