واجب وطنى.. الرئيس التنفيذي لصندوق "الإسكان الاجتماعي" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، أكدت مي عبد الحميد أن المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 واجب وطني على كل مصري ومصرية، وحق دستوري يجب الحرص علي الالتزام به، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات ومصاعب.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح خلال السنوات من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣ في طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، بهدف بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وطرح وحدات سكنية بشروط ملائمة للمواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة، وهو ما يجب الحفاظ عليه.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات. كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

2854bb73-8de3-488c-8f67-33c1069d3fb6

16747dfa-192c-4151-b760-0f541adf5e82