الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: المشاركة الشبابية بالانتخابات كثيفة.. ولا مخالفات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في مستهل اليوم الثاني للتصويت، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز، مشيرًا إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد لبدء عملية الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضمن التقرير مشاهدات عن المشاركة الكثيفة من الناخبين في التصويت في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية. 

كما تضمنت المشاهدات استمرار لمشاركة الشباب الكثيفة في عدد كبير من مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى المشاركة النسائية الحاشدة في أغلب المقرات الانتخابية التي تسير على نهج اليوم الأول الذي شهد حضورا كثيفا في معظم اللجان.

كما أكد التقرير، الذي سلم المركز نسخة منه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو يعد تأكيدًا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل.

ونوه التقرير إلى أن فريقه الميداني لم يلحظ أي أنشطة مخالفة لإجراءات العملية الانتخابية. 

وشكر المركز المصري الهيئة الوطنية للانتخابات على تعاملها مع أي مشاكل تظهر وجهودها في حلها في حينها.

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة. تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام، وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.

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