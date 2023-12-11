الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 2.8% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي "2022-2023"

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أن إجمالي عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي بلغ 28،0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022- 2023 مقابل 27.3 مليون تلميذ عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2.8%من أجمالي التلاميذ.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022- 2023، أن عدد المدرسين بالتعليم قبل الجامعى بلغ 1،10 مليون مدرس عام 2022- 2023 مقابل 1،14 مليون مـدرس عام 2021/2022 بانخفاض بلغ نسبته 3،8% من أجمالي المدرسين، فيما بلغ عدد المدارس 71،8 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2022- 2023 مقابــل 70،1 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 2،4 %.

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وسجل عدد الطلاب فى مرحلة ما قبل الإبتدائى  1،4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1،2مليون تلميذًا بنسبة 4،9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 الف تلميذًا بنسبة 7،4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

عدد المعلمين فى التعليم قبل الابتدائي

وبلغ عدد المدرسين فى مرحلة ما قبل الابتدائي بلغ 63،2 الف مدرس منهم 59،4 الف مدرس بنسبة 6،2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3،8 الف مدرس بنسبة 2،7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2022/2023،  13،1 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1،8 الف معهدًا بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2022/2023.

أما فى المرحلة الابتدائية، قدر عدد تلاميذ الابتدائي بنحو 15،1 مليون تلميذ بنسبة 53،9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13،7 مليون تلميذ بنسبة 53،7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1،4 مليون تلميذ بنسبة 56،1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

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مرحلة التعليم الابتدائية 

وبلغ عدد المدرسين بمرحلة التعليم الابتدائية 485،5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43،7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66،2 الف مدرس بنسبة 47،1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، منهم 19،9 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.7 الف معهدًا بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.

وبلغت نسبة التسرب فى المرحلة الإبتدائية 0،2 % عام 2022/2023 مقابل 0،2% عام 2021/2022، وبلغ معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية  نحو 96،8 % عام 2022/2023.

مؤشرات التعليم المجتمعي

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن عدد التلاميذ بمدارس التعليم المجتمعي بلغ 141،5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0،5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023، فيما يوجد  7.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0،7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023، و4،9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

وفى المرحلة الإعدادية، بلغ  عدد التلاميذ 6،5 مليون تلميذ بنسبة 23،3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6،0 ملــيون تلميذًا بنسبــة 23،6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505،2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023، وبلغ عدد المدرسين 275،2 الف مدرس (منهم 238،4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24،9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 36،9 الف مدرس بنسبة 26،2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3،6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.

وقدرت نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية بنحو 1،7 % عام 2022/2023 مقابل 0،9 % عام 2021/2022، و37،6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023.

وفى المرحلة الثانوية، بلغ عدد التلاميذ 2،5 مليون تلميذ بنسبة 9،0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2،1 مليون تلميذ بنسبة 8،3 % بالتربية والتعليم، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15،9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، ويتولى التدريس بالمرحلة 128،9 الف مدرس ( منهم 96،2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10،0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة 23،3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، وذلك على مستوي 4،5 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 الف معهدًا بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.

الاحصاء جهاز الإحصاء تلاميذ التعليم قبل الابتدائي مدارس

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