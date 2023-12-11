"الإحصاء": 2.8% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي "2022-2023"

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أن إجمالي عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي بلغ 28،0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022- 2023 مقابل 27.3 مليون تلميذ عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2.8%من أجمالي التلاميذ.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022- 2023، أن عدد المدرسين بالتعليم قبل الجامعى بلغ 1،10 مليون مدرس عام 2022- 2023 مقابل 1،14 مليون مـدرس عام 2021/2022 بانخفاض بلغ نسبته 3،8% من أجمالي المدرسين، فيما بلغ عدد المدارس 71،8 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2022- 2023 مقابــل 70،1 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2021-2022 بزيادة بلغت نسبتها 2،4 %.

وسجل عدد الطلاب فى مرحلة ما قبل الإبتدائى 1،4 مليون تلميذ بنسبة 5.1% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1،2مليون تلميذًا بنسبة 4،9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 188.1 الف تلميذًا بنسبة 7،4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

عدد المعلمين فى التعليم قبل الابتدائي

وبلغ عدد المدرسين فى مرحلة ما قبل الابتدائي بلغ 63،2 الف مدرس منهم 59،4 الف مدرس بنسبة 6،2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3،8 الف مدرس بنسبة 2،7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2022/2023، 13،1 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1،8 الف معهدًا بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2022/2023.

أما فى المرحلة الابتدائية، قدر عدد تلاميذ الابتدائي بنحو 15،1 مليون تلميذ بنسبة 53،9 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 13،7 مليون تلميذ بنسبة 53،7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1،4 مليون تلميذ بنسبة 56،1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023.

مرحلة التعليم الابتدائية

وبلغ عدد المدرسين بمرحلة التعليم الابتدائية 485،5 الف مدرس (منهم 419.3 الف مدرس بنسبة 43،7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 66،2 الف مدرس بنسبة 47،1 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، منهم 19،9 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 3.7 الف معهدًا بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.

وبلغت نسبة التسرب فى المرحلة الإبتدائية 0،2 % عام 2022/2023 مقابل 0،2% عام 2021/2022، وبلغ معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية نحو 96،8 % عام 2022/2023.

مؤشرات التعليم المجتمعي

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن عدد التلاميذ بمدارس التعليم المجتمعي بلغ 141،5 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0،5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2022/2023، فيما يوجد 7.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0،7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2022/2023، و4،9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام2022/2023 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.

وفى المرحلة الإعدادية، بلغ عدد التلاميذ 6،5 مليون تلميذ بنسبة 23،3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 6،0 ملــيون تلميذًا بنسبــة 23،6% من إجمالي مراحل التعليم العام، 505،2 الف تلميذ بنسبة 19.9 % مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2022/2023، وبلغ عدد المدرسين 275،2 الف مدرس (منهم 238،4 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24،9 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 36،9 الف مدرس بنسبة 26،2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، و13.7 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم، 3،6 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.

وقدرت نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية بنحو 1،7 % عام 2022/2023 مقابل 0،9 % عام 2021/2022، و37،6 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2022/2023.

وفى المرحلة الثانوية، بلغ عدد التلاميذ 2،5 مليون تلميذ بنسبة 9،0% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 2،1 مليون تلميذ بنسبة 8،3 % بالتربية والتعليم، 402.2 الف تلميذ بنسبة 15،9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2022/2023، ويتولى التدريس بالمرحلة 128،9 الف مدرس ( منهم 96،2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10،0 % من إجمالي المراحل التعليم العام، 32.7 الف مدرس ازهري بنسبة 23،3% من إجمالي المراحل التعليم الأزهري ) عام 2022/2023، وذلك على مستوي 4،5 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.4 الف معهدًا بالتعليم الأزهري عام 2022/2023.