الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع إعلان تراجع التضخم السنوي.. "الإحصاء" يرصد تغير أسعار أهم السلع والخدمات

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي فى أسعار السلع والخدمات لشهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وذلك على خلفية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 36.4% لشهر نوفمبر مقابل 38.5 % لشهر أكتوبر 2023.

ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيرًا قدره (63.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (81.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (62.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (78.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (47.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (74.0%).

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وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (72.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (72.1%)،وتغيرات أسعار قسم الملابس والاحذية بنسبة (21.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (41.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.5%).

تغير أسعار إيجار المسكن والمرافق

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

وتغيرات أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (39.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (52.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (37.6%).

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فيما سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.6%)، كذلك سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (11.4%).

وارتفعت أسعار قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.7%)، كما ارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة (19.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.6%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (16.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (19.8%).

وشهد قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (42.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.1%)، كذلك شهد قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (27.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (47.4%).

جهاز الإحصاء معدل التضخم أسعار السلع أسعار اللحوم والدواجن التضخم السنوي

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