"الإحصاء": 31.5 مليار دولار صادرات مصرية لدول العالم خلال 9 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق عالمية إلى 10.027 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 9.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 725.3 مليار دولار بنسبة 7.8%، فيما بلغت الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 31.5 مليار دولار.

ارتفاع الصادرات المصرية

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، جاءت تركيا فى المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث حجم الصادرات المصرية إليها والتى قفزت إلى حدود 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 2.7 مليار دولارخلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 249.8 مليون دولار بنسبة 9.1%.

الصادرات المصرية لإيطاليا

وفى مرتبة لاحقة، حلت الصادرات المصرية لإيطاليا والتى بلغت 2.560 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.566 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض طفيف قدره 6.078 مليون دولار بنسبة 0.2%.

فيما سجلت الصادرات المصرية لليبيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 35%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 893.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 312.7 مليون دولار.

نمو صادرات مصر للسعودية والإمارات

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى المملكة السعودية مسجلة 1.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 100 مليون دولار بنسبة 6.2%.

وعززت مصر صادراتها للإمارات إلى حدود 1.381 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 1.323 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 58.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع 4.4%.