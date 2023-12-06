الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: الصادرات تسجل 2.9 مليار دولار

صادرات
صادرات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة  الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2023 وقد بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجاري 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدره 10.3%.

انخفاض قيمة الصادرات المصرية  


انخفضت  قيمـة الصادرات بنسبة  33.7 ٪ حيـث بلغت  2.94  مليـار دولار خلال شهر سبتمبر 2023  مقابل  4.44  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة  بنسبــة  11.1%،  منتجات البترول  بنسبة 68.2٪، أسمدة  بنسبة  65.9٪،  لدائــن بأشكالها الأوليـــة  بنسبة  36.5٪). 

 

الإحصاء 20.3 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال أول تسع أشهر من عام 2023


بينما ارتفعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023  مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة  81.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  32.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد  بنسبة  157.2٪، سجاد وكليم بنسبـة 42.0٪). 
 

تراجع جديد فى قيمة الواردات 


انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 16.5٪ حيث  بلغــت  6.08  مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023  مقابــل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمــة واردات بعض السلع وأهمها: (القمح بنسبة 8.8%، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1%، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 39.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 38.0%).

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الإحصاء: 20.4% ارتفاعًا في الصادرات المصرية للمجر خلال أول 8 أشهر من 2023


بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البتــرول بنسبة  14.9%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة  27.0%، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2٪،  سيارات ركوب بنسبة 156.6% ).
 

جهاز الإحصاء صادرات واردات الميزان التجارى عجز الميزان التجاري

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