الإحصاء: الصادرات تسجل 2.9 مليار دولار

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2023 وقد بلغت قيمة العجز فـى الميزان التجاري 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 2.84 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدره 10.3%.

انخفاض قيمة الصادرات المصرية



انخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 33.7 ٪ حيـث بلغت 2.94 مليـار دولار خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل 4.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبــة 11.1%، منتجات البترول بنسبة 68.2٪، أسمدة بنسبة 65.9٪، لدائــن بأشكالها الأوليـــة بنسبة 36.5٪).



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 81.3%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 157.2٪، سجاد وكليم بنسبـة 42.0٪).



تراجع جديد فى قيمة الواردات



انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 16.5٪ حيث بلغــت 6.08 مليار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2023 مقابــل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمها: (القمح بنسبة 8.8%، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1%، لـدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 39.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 38.0%).



بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البتــرول بنسبة 14.9%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0%، الغاز الطبيعي بنسبـة 27.2٪، سيارات ركوب بنسبة 156.6% ).

