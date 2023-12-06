القاهرة ومطروح في الصدارة.. "الإحصاء" يعلن خريطة معدلات زواج المصريين على مستوى الجمهورية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة عقود الزواج على مستوى كافة المحافظات لعام 2022، والتي ارتفعت إلى 929.4 ألف عقد زواج مقابل 880 ألف عقد في عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 5.6%.

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، استحوذ الريف على العدد الأكبر من عقود الزواج بنحو 544.9 ألف عقد عام 2022 تمثل 58.6% من جملة العقود مقابل 520.2 ألف عقد عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8%، فيما بلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 384.4 ألف عقد عام 2022 تمثل 41.4% من جملة العقود مقابل 359.8 ألف عقدًا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6.9%.

القاهرة أعلى المحافظات في معدلات الزواج

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث معدل الزواج العام والذي بلغ 20.3 حالة زواج لكل ألف نسمة لعام 2022، يليها محافظة مطروح بمعدل 20.1 في الألف، ومحافظة أسوان 17.7 في الألف، ومحافظة بني سويف بمعدل 16.7 في الألف.

كما أشار إلى أن معدل الزواج في محافظتي سوهاج وقنا بلغت 14.9 في الألف خلال عام 2022، ومحافظة المنيا بمعدل 14.5 في الألف، ومحافظة جنوب سيناء بمعدل 14.1 في الألف، محافظة الغربية 14 في الألف، ومحافظتي الفيوم وأسيوط 13.9 في الألف.

الجيزة والبحر الأحمر تتذيل بأقل معدل زواج

بينما تذيل القائمة محافظة الجيزة بمعدل 8 في الألف، ومحافظة البحر الأحمر 10.1 في الألف، محافظة القليوبية 10.2 في الألف، ومحافظة بورسعيد 11.1 في الألف، محافظة الوادي الجديد بمعدل 11.8 في الألف، محافظة شمال سيناء 11.9 في الألف، محافظة الشرقية 12.1 في الألف، محافظة السويس بمعدل 12.3 في الألف، ومحافظة الدقهلية 12.4 في الألف.