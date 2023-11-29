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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 153 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية بلغ 152.9 ألف كم عام 2021/ 2022 وفقًا لجهات التنفيذ والإشراف.

أطوال شبكة الطرق المرصوفة

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية بلغ 124.9 ألف كم عام 2021/ 2022، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم عام 2021/ 2022.

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تبعية شبكة الطرق

أما طبقاّ للتبعية، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8%، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4%، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2% من الإجمالى عـــام 2021/ 2022.

أعداد الكباري على مستوى الجمهورية

بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبري منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائية والري بنسبة 87.5%، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 5.1%، 2284 كوبرى تابعة  لمديريـات الطرق/ المحليات بالمحافظات بنسبة5%، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4%، 939 كوبري تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 2%، 7 كباري تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 0.02%، 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03%، من الإجمالي عـام 2021/ 2022.

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وعلى صعيد الاستخدام، بلغ عدد كباري المشاة 9 كباري بنسبة 0.4%، كبـاري المــركــبات 1192 كوبري بنسبة 51.1%، 1133 أخرى بنسبة 48.5%، من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

فيما بلغ إجمالي أعـداد الأنفاق طبقًا للتبعية 241 نفـقًا، منها 139 نفق تابع للهيئة العامة للطــرق والكباري بنسبة 57.7%، 66 نفقًا تابعًا لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4%، 24 نفقًا تابعًا لهيئة المـجـتـمعـات العــمرانـية الجديدة بنسبة 10%، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1%، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9% من الإجمالي عام 2021/ 2022.

وطبقًا للاستخدام بلغ عدد أنفاق المشاة 39 نفقًا بنسبة 16.2%، أنفاق السيارات 202 نفق بنسبة 83.8%، من الإجمالي عام 2021/ 2022.

الاحصاء شبكة الطرق اعداد الكباري انفاق مشاه مشروعات الطرق

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