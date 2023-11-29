الإحصاء: 153 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية بلغ 152.9 ألف كم عام 2021/ 2022 وفقًا لجهات التنفيذ والإشراف.

أطوال شبكة الطرق المرصوفة

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية بلغ 124.9 ألف كم عام 2021/ 2022، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم عام 2021/ 2022.

تبعية شبكة الطرق

أما طبقاّ للتبعية، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8%، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4%، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2% من الإجمالى عـــام 2021/ 2022.

أعداد الكباري على مستوى الجمهورية

بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبري منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائية والري بنسبة 87.5%، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 5.1%، 2284 كوبرى تابعة لمديريـات الطرق/ المحليات بالمحافظات بنسبة5%، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4%، 939 كوبري تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 2%، 7 كباري تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 0.02%، 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03%، من الإجمالي عـام 2021/ 2022.

وعلى صعيد الاستخدام، بلغ عدد كباري المشاة 9 كباري بنسبة 0.4%، كبـاري المــركــبات 1192 كوبري بنسبة 51.1%، 1133 أخرى بنسبة 48.5%، من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

فيما بلغ إجمالي أعـداد الأنفاق طبقًا للتبعية 241 نفـقًا، منها 139 نفق تابع للهيئة العامة للطــرق والكباري بنسبة 57.7%، 66 نفقًا تابعًا لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4%، 24 نفقًا تابعًا لهيئة المـجـتـمعـات العــمرانـية الجديدة بنسبة 10%، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1%، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9% من الإجمالي عام 2021/ 2022.

وطبقًا للاستخدام بلغ عدد أنفاق المشاة 39 نفقًا بنسبة 16.2%، أنفاق السيارات 202 نفق بنسبة 83.8%، من الإجمالي عام 2021/ 2022.