الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 20.4% ارتفاعًا في الصادرات المصرية للمجر خلال أول 8 أشهر من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4  مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل  51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 %.

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الإحصاء: 31% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل خلال 2022

ارتفاع واردات مصر من المجر

 

وبلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  15.3 %.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 197.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  16.6%.

أهم المجموعات السلعية المصدرة 


وتشمل أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى المجر خلال اول 8 أشهر من عام 2023، الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 20.9 مليون دولار، خضر وفواكه   بقيمة 16.1 مليون دولار، منتجات كيماوية  بقيمة 10.4 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.

فيما تمثلت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من المجر  خلال أول 8 أشهر من عام 2023، فى قاطرات وعربات بقيمة 71  مليون دولار، الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 12.6  مليون دولار، سيارات وجرارات  بقيمة 7.9  مليون دولار، منتجات الصيدلة  بقيمة 7.4  مليون دولار، منتجات كيماوية  بقيمة 7.1 مليون دولار.
 

"الإحصاء": 24% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا خلال 2022

ارتفاع تحويلات المصريين 

 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 3 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها42.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 925 ألف دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 548  ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%.
وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان المجر   10.2 مليون نسمة عام 2023.

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