"الإحصاء": 24% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 24%.

ارتفاع الصادرات المصرية للكوميسا

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات الى دول الكوميسا لـ 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %، وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل.

السودان: بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل.

تونس: بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل.

جيبوتي:بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9 % من إجمالى التكتل.

أهم السلع المصدرة

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع.

أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 305 مليون دولار ) بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 210 مليون دولار ) بنسبة 18.4 % من اجمالي أهم السلع.

الواردات من دول الكوميسا

فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1 %، وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل.

وحول التوزيع النسبى لأهم واردات مصر ودول الكوميسا عام 2022، جاء ترتيب الدول كالتالي:

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبـه 27.8 % من إجمالي التكتل.

السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 26.8% من إجمالي التكتـل.

زامبيا: بلغــت قيمــة الــواردات (314 مليون دولار) بنسبه 16.6 % من إجمالي التكتل.

كينيـا:بلغــت قيمــة الــواردات (308 مليون دولار) بنسبه 16.3% من إجمالى التكتل.

ليبيا: بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 4.7% من إجمالي التكتل.

أهم السلع المستوردة

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52.0 % من اجمالي أهم السلع.

بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 299 مليون دولار ) بنسبة 18.5 % من اجمالي أهم السلع.

حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 12.8 % من اجمالي أهم السلع.