الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 9438 أسرة مستفيدة من معاش الأيتام و1.5 مليون طفل ملتحقين بدور الحضانة

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلى 25.2 ألف دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها حوالي 1.5 مليون طفل وذلك في عام 2022.

وأشار إلى أن عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بلغ 43 دارا، كما بلغ عدد الملتحقين بها 507 أطفال وذلك في عام 2022، كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الأيتام من وزارة التضامن 9438 أسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 38 مليون جنيه، وسجل عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل المعاق من وزارة التضامن 2591 أسرة، كما بلغت القيمة المنصرفة لهم حوالي 12 مليون جنيه.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، انخفضت نسبة الإناث المختنات في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) من 18% عام 2014 إلى 12% عام 2021، فيما بلغت نسبة الفتيات اللاتي تنوي أمهاتهم أن يتم ختانهن في المستقبل في الفئة العمرية من (0 - 17 سنة) 13.6%.

كما انخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5 -17 سنة) الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية حيث سجلت 4.9% عام 2021 مقارنة بـ 7% في عام 2014.

بمقارنة نسبة عمالة الأطفال بين الذكور والإناث اتضح أن نسبة عمالة الأطفال في الذكور هي الأعلى حيث بلغت 6.8% مقابل 2.8% للإناث عام 2021.

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الرعاية الثقافية للأطفال

بلغ عدد أندية الطفل 359 ناديا من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 13.8 ألف طفل.

بلغ عدد مكتبات الأطفال 499 مكتبة من إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 22.9 ألف طفل.

بلغ عدد حدائق الأطفال 53 حديقة في إجمالي الجمهورية وبلغ عدد الأطفال المستفيدين منها 55.3 ألف طفل.

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جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل

تهتم الدولة بالأطفال بشكل كبير حيث يعتبر الطفل هو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال المستقبلية ويتجلى هذا الدور من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتي منها:

أطلقت وزارة الاتصالات، مبادرة اشبال مصر الرقمية في مايو 2022 من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3 آلاف طالب من المتفوقين بكل المدارس المصرية في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

تم إطلاق تطبيق الكتروني "اتكلم عربي" ضمن فعليات مبادرة رئاسية تحت عنوان "اتكلم عربي" التي أطلقت في ديسمبر عام 2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان" ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" حيث تستهدف هذه المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الثانية من مبادرة تمكين الطفل المصري، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، والتي تهدف إلى إكساب الطفل المصري السلوكيات الإيجابية ومهارات الاجتماعية التي تمكنه من أن يكون مبادرا ومشاركا في حل مشاكل مجتمعه، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

الاحصاء ختان الآناث عمالة الأطفال أندية الطفل حدائق الطفل معاش الطفل المعاق

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