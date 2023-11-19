الإحصاء: 16% زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى خلال 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي إلى 6339 مليون دولار عام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول إفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل، في مقدمتها ليبيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (1215 مليون دولار) بنسبة 19.2% من إجمالي التكتل، يليها السودان بقيمة (929 مليون دولار) بنسبة 14.7 % من إجمالي التكتل، والمغرب بقيمة (822 مليون دولار) بنسبة 13.0% من إجمالي التكتل، والجزائر بقيمة (718 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل، وكينيا بقيمة (356 مليون دولار) بنسبة 5.6 % من إجمالي التكتل.

أهم السلع المصدرة

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

1- لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع.

2- ملح، أحجار وأسمنت بلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.

3- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 ملايين دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.

ارتفاع قيمة الواردات

فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.

تركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبة 22.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغت قيمــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبة 21.8% من إجمالي التكتل.

3- زامبيــا: بلغت قيمة الواردات (314 مليون دولار) بنسبة 13.6% من إجمالي التكتل.

4- كينيا: بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبة 13.3% من إجمالي التكتل.

5- جنوب إفريقيا: بلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبة 5.8% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع.

- حيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.

- بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.