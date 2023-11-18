"الجهاز المركزي للإحصاء" يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 18/11/2023 بيوم الإحصاء الأفريقي، والذى تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيمانًا واعترافًا بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.

تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا".

وفي هذا الصدد سيصدر الجهاز عدد (5) بيانات صحفية تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي ( التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي - التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل - التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا - التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - السكان في مصر وأفريقيا )

يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي:

عام 2020: الكل مهم: احصائيات الجودة للأفضل: إدارة النزوح القسري في افريقيا

عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في افريقيا

عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والامن الغذائي في أفريقيا.

وكان قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي 2022/2023 مقابل 3.5 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلغت 197.7 ألف طالب وبنسبة زيادة 7،5 ٪.

وأشار جهاز الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمى للطلاب، إلى أن نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية بلغت 66.5٪، بالجامعات الخاصة والأهلية 8٪، والمعاهد العليا الخاصة 17.9 ٪، والأكاديميـات 1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5٬4٪، والمعاهد المتنوعة 1٬2٪ خلال العام الدراسي 2022/2023.