الإحصاء: 7،5٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2022/2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي 2022/2023 مقابل 3.5 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلغت 197.7 ألف طالب وبنسبة زيادة 7،5 ٪.

وأشار جهاز الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمى للطلاب، إلى أن نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية بلغت 66.5٪، بالجامعات الخاصة والأهلية 8٪، والمعاهد العليا الخاصة 17.9 ٪، والأكاديميـات 1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5٬4٪، والمعاهد المتنوعة 1٬2٪ خلال العام الدراسي 2022/2023.

القيد بالجامعات الحكومية والأزهر

كما أشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.5 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة الأزهر حيث بلغت 340 ألف طالب بنسبة 9،13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، يليها جامعة عين شمس بعـدد 199.4ألف طالب بنسبـــة 8٬1٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2022/2023.

طلاب الجامعات الخاصة

فيما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 296.9 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27 ألف طالـب بنسبة 9٬1٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 6،24 ألف طالب بنسبـة 8.3٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي 2022/2023.

وفيما يخص المعاهد العليا الخاصة، بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 660.6 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022 / 2023 مقابل 571.2 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2021/2022 بزيــادة بــلغت 89٬4 ألف طالب وبنسبة زيادة 15.7٪، بينما بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 8،198 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/2023مـقابل 181٬4ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2021/2022. بزيــادة بــلغت 17٬4 ألف طالب وبنسبة زيادة 9٬6٪.

وسجلت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬9٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬1 ٪، خلال العام الدراسي 2022/2023 من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

التعليم قبل الجامعي

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي بلغ 28 مليون طالب عام 2022/2023 مقابل 27،3 مليون طالب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2،8%.

جاء إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي بنحو 1.4 مليون طالب عام 2022/2023 (1،2مليون طالب بالتعليم العام، 188.1 الف طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 1،3 مليون طالب عام 2021/2022 (1،2مليون طالب بالتعليم العام، 162.1 الف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 92.8 ألف طالب وبنسبة زيادة 7 ٪.

فيما بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.1 مليون طالب عام 2022/2023 (13،7 مليون طالب بالتعليم العام،1،4 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 14،9 مليون طالب عام 2021/2022(13،7 مليون طالب بالتعليم العام، 1،2 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 209 ألف طالب وبنسبة زيادة 1.4٪.

أما على صعيد التعليم الاعدادي (العام - الأزهري)، بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.5 مليون طالب عام 2022/2023 (6،0ملــيون طالب بالتعليم العام، 505،2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) مقابل 6،3 مليون طالب عام 2021/2022 (منهم 5،8 ملــيون طالب بالتعليم العام، 442،2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 247 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.9 ٪.

خريطة الثانوى الفنى

وبلغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2٬5 مليون طالب (2.1مليون طالب بالتعليم العــام، 402٬2 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2022/2023، مقــابــل 2٬4مليون طــــالب (2.0 مليون طالب بالتعليم العام، 381٬5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلــغت 136.5 ألف طالب وبنسبة زيادة 5.7٪.

بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكومية 83 ٪، بالمدارس الخاصة 17٪ خـلال العام الدراسي 2022/2023، مقابل 84٬2٪ بالمدارس الحكومية، 15٬8 ٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2021/2022.

كما بلغ إجمالي الطـلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2٬3 مليون طـالب خلال العام الدراسي 2022/2023، مقـابل 2٬2 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي 2021/ 2022 بــــزيادة بلــغت 59٬6 ألــف طــالب وبنسبة زيادة 2.7٪/ منهم 46٬9٪ نسـبة الطــــلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 41٬1٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 12٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2022/2023من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.



