"الإحصاء": معدل البطالة يصل لـ 7.1% خلال الربع الثالث من 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم قوة العمل إلى نحو 31٫956 مليون فرد خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 30٫969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 3٫2٪، وبلغت قوة العمل فى الحضر 13٫928 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18٫028 مليون فرد، أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 26٫103 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5٫853 مليون فرد.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى وصول معدل البطالة لـ 7٫1٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2023 بارتفاع 0٫1٪ عن الربع السابق، وذلك وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة.

ارتفاع عدد المتعطلين

وأوضح أن عدد المتعطلين سجل 2٫263 مليون متعطل بنسبة 7٫1٪ من إجمالي قوة العمل "1٫254مليون ذكور،1٫009 مليون إناث" مقــابـل 2،169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره "94" ألف متعطل بنسبة 4٫3 ٪، وبارتفاع قــدره 13 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0٫6٪، والمتعطلون طبقًا للنوع: 4٫8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 17٫2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2023.

وأرجع سبب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار "893" ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار "94" ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار "987" ألف فرد.

وعلى أساس النوع، بلغ معدل البطالة بين الذكور 4٫8٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في كل من الربع الحالي والسابق من عام 2023 مقابل 5٫2٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 17٫2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17٫3٪ في الربع السابق مقابل 19٫1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

طبقا لفئات السن، بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية "15 - 19 سنة" خلال الربع الحالي 8٫9٪ مقابل 6٫5٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، 8.9٪ لإجمالي الفئة العمرية "15- 19 سنة" مقابل 6.5٪ في الربع السابق، 29٫0٪ لإجمالي الفئة العمرية "20- 24 سنة" مقابل 26.9٪ في الربع السابق، 26٫4٪ لإجمالي الفئة العمرية "25- 29 سنة" مقابل 28.4٪ فى الربع السابق، 35٫7٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية "30 - 64 سنة" خلال الربع الحالي مقابل 38٫2٪ خلال الربع السابق.

المعطلون طبقًا لمحل الإقامة والتعليم

أما عن المتعطلين طبقًا لمحل الإقامة "للحضر والريف"، وصل معدل البطالة في الريف إلى 5٫1٪ من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 4٫6٪ في الربع السابق مقابل 4٫7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وطبقا للحالة التعليمية، أظهرت النتائج أن 82٫4٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2023 نسبة المتعطلين من حملة "الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها" تصل إلى 82٫4٪ في الربع الحالي مقابل 84٫1٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي:

• 38٫4 ٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مـقـابـل 35٫7٪ بالربع السابق و40٫0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 44٫0 ٪ من حمـلة المؤهلات الجامعية وما فوقها مـقـابـل 48٫4٪ بالربع السابق بينما كان 44٫9٪ في الربع المماثل من العام السابق.