الإحصاء: 24.4 مليار دولار واردات مصر من دول آسيا خلال 8 أشهر

خفضت مصر وارداتها من دول آسيا إلى نحو 24.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقارنة بنحو 31 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.7 مليار دولار، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

انخفاض واردات مصر من الصين

وأشار تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من الصين بلغت 8.3 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 10.2 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.9 مليار دولار، كما انخفضت وارداتها من الهند إلى حدود 2.2 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 515.9 مليون دولار.

تضاعف الواردات من كوريا

وسجلت واردات مصر من اليابان 526.6 مليون دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 665.7 مليون دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 139 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات مصر من كوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية مسجلة 1.4 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2023 مقابل 449.2 مليون دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 1.046 مليار دولار.

يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 28 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 34.9 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.7 مليار دولار، بينما بلغت الجملة العمومية للواردات 54.6 مليار دولار مقابل 66.3 مليار دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 11.6 مليار دولار.