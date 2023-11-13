الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 7.3% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

صادرات مصر
صادرات مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022" وتتناول النشرة حجم التجارة "صادرات- واردات" مع دول حوض النيل "السودان- إثيوبيا- أوغندا- الكونغو- كينيا- تنزانيا- روانـــدا- بروندى- إريتريا- جنوب السودان".

txt

"الإحصاء" تعلن ارتفاع صادرات السلع الغذائية لأكثر من 3 مليارات دولار خلال 8 أشهر

وأظهرت المؤشرات أن إجمـالى قيمة الصادرات لدول حوض النيـل بلغ 1.7 مليار دولار عـام 2022 مقـابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪.

فيما بلـغ إجمالـى قيمة الـواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022 مقابــل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9٪.

جـاءت السودان فـى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 929.2 مليون دولار عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 12.4 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لـدائن ومصنوعاتهــا "مـواد خام لصناعة البلاستيك". 

بعد تراجع التضخم.. "الإحصاء" يرصد معدل التغير السنوي في أسعار أهم السلع

فيما جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

جاءت الكونغو فى المرتبة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار  عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪، وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون  دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 31.5%.

جاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للواردات بمـا قيمتــه 674.1 مليون دولار عـام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عـام 2021 بنسبـة زيادة قـدرها 11.5٪.

جهاز الإحصاء الاحصاء دول حوض النيل صادرات واردات

مواد متعلقة

8 سلع تقود فاتورة الاستيراد لأكبر تراجع شهريًا.. "الإحصاء" يعلن التفاصيل

"الإحصاء": 22.3% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى خلال أغسطس

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان