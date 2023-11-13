الإحصاء: 7.3% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022" وتتناول النشرة حجم التجارة "صادرات- واردات" مع دول حوض النيل "السودان- إثيوبيا- أوغندا- الكونغو- كينيا- تنزانيا- روانـــدا- بروندى- إريتريا- جنوب السودان".

وأظهرت المؤشرات أن إجمـالى قيمة الصادرات لدول حوض النيـل بلغ 1.7 مليار دولار عـام 2022 مقـابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪.

فيما بلـغ إجمالـى قيمة الـواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022 مقابــل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9٪.

جـاءت السودان فـى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 929.2 مليون دولار عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 12.4 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان أسمدة، لـدائن ومصنوعاتهــا "مـواد خام لصناعة البلاستيك".

فيما جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

جاءت الكونغو فى المرتبة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪، وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.

جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 31.5%.

جاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للواردات بمـا قيمتــه 674.1 مليون دولار عـام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عـام 2021 بنسبـة زيادة قـدرها 11.5٪.