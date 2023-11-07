"الإحصاء" تعلن ارتفاع صادرات السلع الغذائية لأكثر من 3 مليارات دولار خلال 8 أشهر

تضاعفت صادرات مصر من السلع الغذائية بنسبة 144%، لتصل إلى 3.041 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

صادرات الشيكولاتة الأعلى

جاءت صادرات شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات الغذائية بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 63.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 41.6 مليون دولار بنسبة 65.1%، يليها صادرات خضر وفواكه وأثمار قشرية بنحو 60.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 38.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22 مليون دولار بنسبة 57.3%.



وسجلت صادرات مصر من مكرونة ارتفاعًا إلى حدود 56.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 27.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 29.2 مليون دولار بنسبة 29.2 مليون دولار بنسبة 106.3%، كذلك ارتفعت صادراتها من طماطم محضرة أو محفوظة إلى حدود 49.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 22.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 27.3 مليون دولار بنسبة 120.4%.

تراجع صادرات العسل والأجبان

بينما تراجعت الصادرات من عسل أسود إلى 36.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 41.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 19.2 مليون دولار بنسبة 34.7%، كما تراجعت صادرات أجبان من 61.6 مليون دولار لـ 41.3 مليون دولار بفارق 20.3 مليون دولار بنسبة 33%.