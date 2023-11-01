الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

8 سلع تقود فاتورة الاستيراد لأكبر تراجع شهريًا.. "الإحصاء" يعلن التفاصيل

واردات مصر
واردات مصر

استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبرز السّلع التى قادت فاتورة واردات مصر من مختلف دول العالم إلى التراجع بنحو 14%، لتصل إلى 7.24 مليار دولار خلال أغسطس 2023، مقابل 8.42 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

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• تراجع واردات فول الصويا 

جاءت الواردات من فول صويا فى مقدمة السلع التى تراجعت قيمة وارداتها إلى حدود 82.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 217.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة ا نخفاض قدرها 62.2%، تليها واردات لدائن بأشكالها الأولية والتى بلغت قيمتها 269.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023، مقابل 488.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض قدرها 44.8%.

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• تخفيض واردات البترول الخام 

وانخفضت قيمة الواردات من البترول الخام إلى حدود 392.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 683.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض قدرها 42.6%، كما انخفضت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية إلى حدود 248.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 419 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض 40.7%.

وسجلت قيمة الواردات من القمح 318.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 454.2 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض قدرها 29.8%، كذلك سجلت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 115.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 152.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.2%.

وبلغت قيمة الواردات من ذرة 211.3 مليون دولار خلال أغسطس 2023، مقابل 239.6 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.8%، بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 635.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقابل 640 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

جهاز الإحصاء الاحصاء واردات فول الصويا بترول خام

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