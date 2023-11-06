"الإحصاء": 9.5٪ زيادة فى أجور العاملين بالقطاع العام خلال 2021/ 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2021/ 2022.

ارتفاع قيمة الأصول الثابتة

وحول أهم المؤشرات فى قطاع الأعمال العام، ارتفعت قيمـة الأصول الثابتة إلى حدود 737.2 مليار جنيـه عام 2021 / 2022، مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020/ 2021، بنسبة زيادة قدرها 16.7٪.

كما ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلى 211.0 مليار جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 173.6 مليار جنيـه عـام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 21.5٪، كذلك ارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 776.4مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 583.5 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.1٪.

زيادة رأس المال المستثمر

أما فيما يخص القطاع العام، أظهرت المؤشرات زيادة قيمة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليارجنيـه عـام 2021 / 2022، مقابل 28.4 مليار جنيه عام 2020 /2021، بنسبة زيادة قدرها 32.4٪.

وبلغت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 134.8 مليار جنيـه عام 2021 / 2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عـام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 27.6٪.

فيما بلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه عام 2021/ 2022 مقابل 32.1 مليار جنيـه عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها9.5%.

كانت متوسطات الأجور الشهرية قد شهدت ارتفاعًا جماعيًا على مستوى الأنشطة الاقتصادية بالدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023، وجاء نشاط التعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الأولى بنحو9447 جنيها في 2023، مقابل 3972 جنيها فى 2022، يليه نشاط الوساطة المالية والتأمين 5061 جنيها مقابل 3930 جنيهًا، ونشاط النقل والتخزين 4671 جنيها مقابل 3858 جنيهًا.

كما ارتفع متوسط أجور العاملين بالصحة إلى 3414 جنيهًا خلال النصف الأول من 2023، مقابل 3072 جنيهًا خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، وارتفع متوسط أجور العاملين بالتعليم من 3039 جنيهًا لـ3750 جنيهًا، والعاملين بالعقارات والتأجير من 3078 جنيهًا لـ3534 جنيهًا، والتشييد والبناء من 3393 جنيهًا لـ4731 جنيها، وكذلك ارتفعت أجور أفراد الخدمة المنزلية من 2433 جنيهًا لـ4764 جنيهًا، وتذيل القائمة العاملين بتجارة الجملة والتجزئة بمتوسط أجر ارتفع من 2781 جنيهًا لـ 3372 جنيهًا.