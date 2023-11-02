"الإحصاء": 1.96% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2023.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012-2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012-2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.07 خلال شهر اغسطس2023 (أولـى) مقابل 103.04 خلال شهر يوليـو 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪.

الصناعات الغذائية الأكثر ارتفاعًا

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، جاءت صناعة المنتجات الغذائية فى المرتبة الأولى حيث بلغ الرقم القياسي لها نحو 129.41 خلال شهر اغسطس2023 مقارنة بشهر يوليـو 2023 حيث بلغ 122.39 بنسبه ارتفاع قـدرها 5.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 خــــلال شــهـــر اغسطس2023 مقــــارنة بشهـــر يوليـو 2023حيـث بـلـــــغ 99.32 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 15.55٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

أهم الأنشطة الاقتصادية المتراجعة

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقـم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 57.95 خــــلال شهــر اغسطس2023 مقــارنة بشهر يوليـو2023حيــث بلغ 59.66 بنسبـة انخـفـاض قدرها 2.87٪ وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج.

وبلغ الرقم القياسي لصـناعة معدات النقل 117.90 خلال شهر أغسطس2023 مقارنة بشهر يوليـو 2023 حيث بلغ 121.29 بنسبة انخفاض قدرها 2.79٪ وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.

وتعد الصناعات التحويلية منشآت القطاع الخاص الغير منظم 10 مشتغلين فأكثر والقطاع الاستثمارى والقطاع المنظم “حصر شامل”، والتى يتم جمع بيانات منشآتها بواسطة قطاع الفروع الإقليمية.