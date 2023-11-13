الإحصاء: الصادرات تامة الصنع تخطت 14 مليار دولار خلال 8 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لمختلف دول العالم إلى حدود 14.061 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 13.6 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 431.7 مليون دولار.



صادرات الأسمدة والملابس الأبرز

ولفت تقرير الإحصاء، الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن صادرات الأسمدة جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات السلع تامة الصنع رغم تراجع قيمتها إلى 1.59 مليار دولار" خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 2.2 مليار دولار" خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليه صادرات ملابس جاهزة بقيمة 1.55 مليار دولار" خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 1.6 مليار دولار" خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

ارتفاع صادرات الحديد والصلب

فيما سجلت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد ارتفاعًا إلى حدود 674.4 مليون دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 253.8 مليون دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 420.6 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب إلى 444.2 مليون دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2023 مقابل 260.6 مليون دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.

يشار إلى أن الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 28 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2023 مقابل 34.9 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.7 مليار دولار، بينما بلغت الجملة العمومية للواردات 54.6 مليار دولار مقابل 66.3 مليار دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها بانخفاض 11.6 مليار دولار.