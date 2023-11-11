لأول مرة منذ شهور.. "الإحصاء" يُعلن تراجع التضخم السنوى إلى 38.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهراكتوبر 2023 إلى 38.5%، مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 190.1 نقطة لشهر أكتوبر 2023.



أسباب تراجع التضخم السنوي

ترجع أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%.

كما ترجع الأسباب أيضًا الى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، وأسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، وأسعار مجموعة التأمين، بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.



معدل التضخم الشهري

فيما بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0% لشهر سبتمبر 2023. وحول التغيــرالشهــري (شهــر أكتوبر2023 مقارنة بشهـر سبتمبر2023):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (1.7%) وذلك نتيجة للآتي:

انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-)،مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%).. هذا بالرغم من ارتفاع أسعارمجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، وتغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%) بنسبة (3.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير في أسعارمجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، ومجموعة الاحذية بنسبة (0.1%)، وأسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%)، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (2.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.6%)، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%)، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبيةبنسبة (-0.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًاارتفاعًا قدره(0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.7%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.6%).