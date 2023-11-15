الإحصاء: عدد المشتغلين يقفز لـ29.6 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر إلى 29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2023، بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪ بزيادة 893 ألف فرد، وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113 مليون مشتغل.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 21.352 مليون مشتغل منهم 18.148 مليون ذكور و3.204 مليون إناث بنسبة 71.9٪ من إجمالـي المشتغلين خلال الربع الثالث من عام 2023، بينما كان 72.8٪ في الربع السابق، مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

خريطة المشتغلين فى مصر

وأشار إلى أن عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد ارتفع إلى 5.725 مليون مشتغل منهم 5.085مليون مشتغل ذكور و640 ألف مشتغلة إناث بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر لـ 1.656 مليون مشتغل (703 ألف مشتغل ذكور، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5،1٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

المساهمة فى النشاط الاقتصادي

وحول المساهمة في النشاط الاقتصادي، كشف الجهاز عن وصول معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي لـ 44.6٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.0% خلال الربع السابق مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق.

وبلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.2٪ مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 16.7٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

كما بلغ معدل المساهمـة (في الحضر 44.1٪، في الريف 45.0٪) بينما كان ( في الحضر 41،9٪، 43.8٪ في الريف) في الربع السابق، مقابل ( في الحضر 42.7 ٪، في الريف 42.7 ٪) في الربع المماثل من العام السابق.