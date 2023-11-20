الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم.. والهند الأولى بـ431 مليون طفل

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.

ونظرًا لأهمية مرحلة الطفولة، حيث إنها فترة تشكيل الطباع واكتساب العادات والقيم الأساسية في تكوين شخصية الإنسان أصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على أهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والوطن العربي والعالم، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “لكل طفل كل حقوقه”.

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أهم مؤشرات إحصائية عن الأطفال

ورصد الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوى العالم، حيث بلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 2.4 مليار طفل من سكان العالم بنسبة 29.8%، وتعد الهند أعلى دولة على مستوي العالم حيث بلغت 431 مليون طفل.

معدل التسرب فى مرحلة التعليم الابتدائي

وأوضح جهاز الإحصاء، أنه بلغ معدل التسرب في مرحلة التعليم الابتدائي على مستوي العالم 10.7% والتعليم الإعدادي 13.2% لعام 2022، وبلغ معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات (2021) على مستوي العالم بلغ 38.1 لكل ألف طفل حي.

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مؤشرات إحصاءات الأطفال في الدول العربية

أما عن أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال على مستوي الدول العربية، أشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الأطفال على مستوى الدول العربية بلغ حوالي 178.6 مليون طفل بنسبة 7.5 % من اجمالي أطفال العالم، وتمثل مصر أكبر دولة من حيث عدد الأطفال.

وأضاف أن دولة الصومال سجلت أعلى معدل وفيات للأطفال أقل من 5 سنوات (2021) على مستوي الدول العربية حيث بلغت 111.8 لكل ألف طفل حي.

الاحصاء حقوق الطفل عدد الأطفال التسرب من التعليم معدل الوفيات

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