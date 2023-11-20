الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: انخفاض طفيف فى عدد الأطفال الأقل من 18 سنة بمصر

أطفال
أطفال

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حدوث انخفاض طفيف فى عدد الأطفال الأقل من 18 سنة وفقًا لإسقاطات السكان، من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% إلى 37.7%.

txt

الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم.. والهند الأولى بـ431 مليون طفل

وبلغ عدد الأطفال في مصر 39،6 مليون طفل (20،3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19،3 مليون من الإناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.

وبلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022). ترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

ارتفاع نسبة التسرب من التعليم

ارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل 1.73 عام (2021/2022). ترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

الإحصاء: 16% زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى خلال 2022

بلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذ/فصل تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذ/فصل.

مؤشرات صحة الطفل

أما عن مؤشرات صحة الطفل، بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 22.7 لكل ألف مولود عام 2022. ويرتفع المعدل في الذكور مقارنة بالإناث.

الأطفال في الحضر أقل احتمالًا للوفاة عن الأطفال في الريف، حيث يرتفع معدل وفيات الأطفال في الريف ليسجل 24.3 لكل ألف مولود مقارنة 20 لكل ألف مولود بالحضر.

ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من 6-23 شهر الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ عام 2021 بنسبة 69% مقارنة بـ 61.1% عام 2014. 

ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من (6-23 شهر) الذين يستهلكون أطعمة غنية بالحديد لإجمالي الجمهورية عام 2021 بنسبة 60% بينما في عام 2014 كانت النسبة 53.1%. 

الاحصاء عدد الأطفال التسرب من التعليم كثافة الفصول صحة الطفل

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

وفاة أشهر متبرع لمرضى السرطان في الفيوم

نجل نتنياهو يفتح النار على جيش الاحتلال.. ومنظمة إسرائيلية ترد: "اصمت أفضل"

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل السفيرة نبيلة مكرم

صحيفة أمريكية: إسرائيل تنتقل إلى مرحلة أصعب من حربها على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟

فلسطين: نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ووقف التنكيل والتعذيب ضد المعتقلين

الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة تمثل نفسها.. وتتخذ قراراتها وفقًا لمصالح شعوبها