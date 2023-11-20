الإحصاء: انخفاض طفيف فى عدد الأطفال الأقل من 18 سنة بمصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حدوث انخفاض طفيف فى عدد الأطفال الأقل من 18 سنة وفقًا لإسقاطات السكان، من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023) حيث انخفضت النسبة من 38% إلى 37.7%.

وبلغ عدد الأطفال في مصر 39،6 مليون طفل (20،3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19،3 مليون من الإناث بنسبة 48.7%) وذلك في منتصف 2023.

وبلغت نسب التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية عام (2020/2021) 0.20% مقارنة بـ 0.23% عام (2021/2022). ترتفع نسب التسرب من التعليم في الذكور حيث بلغت 0.27% مقابل 0.18% للإناث.

ارتفاع نسبة التسرب من التعليم

ارتفعت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية من 0.87% عام (2020/2021) لتسجل 1.73 عام (2021/2022). ترتفع نسب التسرب من التعليم في الإناث حيث بلغت 1.87% مقابل 1.6% للذكور.

بلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي العام 51 تلميذ/فصل تقريبا. كما بلغت كثافة الفصل في التعليم الإعدادي العام 48 تلميذ/فصل.

مؤشرات صحة الطفل

أما عن مؤشرات صحة الطفل، بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 22.7 لكل ألف مولود عام 2022. ويرتفع المعدل في الذكور مقارنة بالإناث.

الأطفال في الحضر أقل احتمالًا للوفاة عن الأطفال في الريف، حيث يرتفع معدل وفيات الأطفال في الريف ليسجل 24.3 لكل ألف مولود مقارنة 20 لكل ألف مولود بالحضر.

ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من 6-23 شهر الذين استهلكوا أطعمة غنية بفيتامين أ عام 2021 بنسبة 69% مقارنة بـ 61.1% عام 2014.

ارتفعت نسبة الأطفال في العمر من (6-23 شهر) الذين يستهلكون أطعمة غنية بالحديد لإجمالي الجمهورية عام 2021 بنسبة 60% بينما في عام 2014 كانت النسبة 53.1%.