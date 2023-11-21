الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 31% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة 31%.

ارتفاع الصادرات المصرية

وبلغـت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول حوض النيل 1664 مليون دولار خلال 2022  مقابل 1550 مليون دولار  عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 7.4 %.

الإحصاء: 16% زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى خلال 2022

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالى: 
1- السودان:بلغت قيمــة الصادرات  (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.
2- كينيا: بلغت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.
3- أوغندا: بلغــت قيمــة الصـــــــادرات   (108 مليون دولار) بنسبه  6.5 % من إجمالى التكتل.
4- أثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.
5- تنزانيا:بلغت قيمة الصادرات  (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.

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"الجهاز المركزى للإحصاء" يحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي لعام 2023

أهم السلع المصدرة


وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:
1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.
2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات  ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع.
3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع.


زيادة قيمة الواردات

فيما بلغت قيمة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 75.9 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات   (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغت قيمة الواردات   (505 مليون دولار) بنسبه 36.7% من إجمالي التكتـل.
3- كينيا:  بلغت قيمة الواردات   (308  مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل.
4- أوغندا:بلغت قيمة الواردات (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.
5- أثيوبيا: بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع.
2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع.
3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات  ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من اجمالي أهم السلع.

الاحصاء التبادل التجاري صادرات واردات جهاز الإحصاء

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