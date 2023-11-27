"الإحصاء": 3.86% انخفاضًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الاثنين، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2023.

تحديث منهجية الرقم القياسي



وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012 - 2013، وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 - 2013)، وذلك منذ يناير 2020.

الرقم القياسي للصناعات التحويلية



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.

الأنشطة الاقتصادية الأعلى ارتفاع



وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا، بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر اغسطس 2023، حيث بلغ 70.31 بنسبه ارتفاع قدرها 2.32٪، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر أغسطس 2023، حيث بلغ 114.76 بنسبة ارتفاع قدرها 3.07٪، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.



أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر أغسطس 2023، حيــث بلغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قدرها 12.16٪، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وبلغ الرقم القياسي لصـناعة معدات النقل 87.68 خلال شهر سبتمبر2023، مقارنة بشهر أغسطس 2023، حيث بلغ 117.90 بنسبة انخفاض قدرها 25.63٪، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

ويعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية مؤشر علي اداء القطاعات الإنتاجية، والذي يعكس قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة بناء على القدرات التجارية للاقتصاد المحلي، ما يؤثر على أداء الاقتصاد ككل.