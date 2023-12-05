الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء 20.3 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال أول تسع أشهر من عام 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5  مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل  58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3% وبلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها  36 %.

الإحصاء: 13.7% زيادة فى إجمالى الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية

حجم التبادل التجاري بين البلدين


وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79  مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %.

أهم الصادرات المصرية لقبرص


جاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسع أشهر من عام 2023 كما يلى: 
1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.
2. أسمدة   بقيمة 6.5 مليون دولار.
3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق  بقيمة 5.8 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.
5. خضروات بقيمة 1.9 مليون دولار.

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الإحصاء: 20.4% ارتفاعًا في الصادرات المصرية للمجر خلال أول 8 أشهر من 2023

اما عن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسع أشهر من عام 2023 فتشمل ما يلى:


1. مراجل والات  بقيمة 2.4  مليون دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب  بقيمة 1.4  مليون دولار.
3. حبوب وأثمار زيتية  بقيمة 1.2 ألف دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.
5. ورق  بقيمة 500 ألف دولار.

 

الاستثمارات القبرصية فى مصر


وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية  في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل  67.5 مليون  دولار خلال العام المالي  2021 /2022 بنسبة انخفاض  قدرها 47.9 %.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14مليون  دولار خلال العام المالي     2021 / 2022 مقابل 14.2مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض  قدرها 1.4  %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.
وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص   1.3 مليون نسمة عام 2023.
بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــًا لتقـديـرات البعثة  4000 مصري حتى نهاية عام 2022.

الاحصاء الصادرات المصرية قبرص الواردات المصرية استثمارات

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