السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 13.7% زيادة في إجمالي الكميات المنقولة بواسطة صهاريج السكك الحديدية

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2022/2023 وأهم مؤشراتها ما يلي: 
• بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 101.8 مليون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عام (2022/2023) مقابل 105.7 مليــون طن متري بتكلفة نقل 36.3 مليار جنيه عام (2021/2022 ) بنسبة  انخفاض قدرها 3.7 %.
•  بلـغ إجمالي الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عـام (2022/ 2023) مقابل 311 ألـف طـن مترى عام (2021/ 2022) بنسبة زيادة قدرها 13.7%.
• بلغت الكميات المنقولة باللوارى 26 مليون طن مترى عـام (2022/2023) مقابل 27.6 مليـون طن متري عام (2021/2022) بنسبة انخفاض 5.7 %.
•  بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 87 خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم عام (2022/2023).

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الإحصاء: 153 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022


• بلغ أجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة) المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفات، البوتاجاز (بواسطـة خطــوط انابيـــب البتـرول 65.5 مليــون طـن متري عــام (2022/2023) مقابل 67.6 مليـون طن عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 3.1%.
• بلغـــت الكميـــات المنقولــــة من الزيت الخـــام والمنتجــــات البتروليـــة بالنـاقــلات السـاحليــة المستأجـــرة 9.9 مليــون طـــن عــــام (2022/ 2023) مقابــل 10.2 مليــون طــن متــري عــــام (2021/2022) بنسبـة انخفاض قدرها 2.7%.

الإحصاء: 20.4% ارتفاعًا في الصادرات المصرية للمجر خلال أول 8 أشهر من 2023


• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعي 68.5 مليار متر مكعب منها 58.3 مليار متر مكعب للســوق المحلى بنسبــة 85.1% و10.2 مليــــار مـتـر مكــعب للتصــدير بنسبــة 14.9%، بتكلفــــة نقل 3.4 مليــار جنيه عــام (2022/2023) مقابـــل 72.5 مليـــار متر مكــعب بتكلفة نقل 2.9مليار جنيه عام (2021/ 2022) بنسبة انخفـاض قدرهـا 5.5%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية المواد البترولية الغاز الطبيعي صهاريج السكك الحديدية خطوط أنابيــب البتـرول

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