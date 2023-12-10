الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع أسعار اللحوم والدواجن.. "الإحصاء" يعلن انخفاض التضخم لـ 36.4% خلال نوفمبر

اللحوم
اللحوم

أعلن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لاجمالي الجمهورية لشهر نوفمبر 2023 إلى 36.4%، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 191.9 نقطة مقابل 38.5 % لشهر أكتوبر 2023.

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن

وأرجع جهاز الإحصاء، أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة -3.5%، مجموعة الخضروات بنسبة -4.7%، مجموعة خدمات النقل بنسبة -2.3%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.3%، بالرغم من تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.0%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%.

الإحصاء: 19.4 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال عام 2022

تراجع أسعار الملابس والدخان

وسجلت أسعار انخفاض مجموعة الدخان بنسبة 11.7%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.2%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، مجموعة التنظيف، والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.7%، مجموعة الاحذية بنسبة 0.6%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.2%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.2%، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.3%.

فى حين بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9 %  لشهر نوفمبر 2023 مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023.

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"الإحصاء": 31.5 مليار دولار صادرات مصرية لدول العالم خلال 9 أشهر

التغير الشهري فى الأسعار 

وحول التغيـر الشهـرى (شهــر نوفمبر 2023 مقارنة بشهـر اكتوبر 2023): 

1-  سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.8%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (11.7%)، وسجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًاقدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.1%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.0%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-2.3%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.0%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.3%)،

9- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%).

الاحصاء معدل التضخم جهاز الإحصاء أسعار اللحوم التضخم السنوي

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