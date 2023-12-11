الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم الثاني.. أرقام مهمة عن انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

تدخل انتخابات الرئاسة المصرية يومها الثاني، من أجل إتاحة المشاركة وممارسة الحق الانتخابي أمام المصريين في تحديد مصيرهم واختيار الرئيس القادم، ورسم خارطة الطريق القادمة لـ6 سنوات هي مدة الرئيس المنتخب.

وفي التقرير التالي ترصد «الدستور» بعد انتهاء اليوم الأول أرقام هامة حدثت في الانتخابات المصرية.

 

أعلى مشاركة

رغم مرور يوم واحد فقط، إلا أن انتخابات 2024 تفوقت من حيث المشاركة والأعداد عن انتخابات العام 2014، حيث شهدت بالأمس مقار اللجان الانتخابية إقبال كثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم رجال ونساء وشباب وكبار سن.

انتظام أعمال غرفة عمليات المجلس القومى لذوى الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

5 مليون مواطن استعلموا عن اللجان 

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات فأن 5 ملايين مواطن استعلموا عن لجانهم الانتخابية وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة الذي تم إتاحة عليه خدمة الاستعلام على اللجنة الانتخابية من خلال رقم البطاقة فقط.

وهناك طرق أخرى أتاحتها الهيئة منها الرئاسل النصية، حيث أن هناك 500 ألف مواطن قام بالاستعلام عن لجنته الانتخابية من خلال الرسائل النصية على رقم 506207 وعبر البريد كان هناك 500 ألف مواطن استعلموا عن لجنتهم الانتخابية من خلاله.

ومن الأرقام الهامة التي ظهرت خلال اليوم الأول وبداية الثاني من انتخابات الرئاسة، هو عدد القنوات الإعلامية التي تتابع سير العملية الانتخابية، فهناك 528 متابعًا دوليًا من 115 صحيفة ووسيلة إعلامية، بينما الصحف والقنوات المحلية وصلت إلى 70 وسيلة، فيما أخرجت الهيئة الوطنية 4218 تصريح صحفي وإعلامي.

ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، ويحق لهم الاقتراع في 9376 مركزًا انتخابيًا، و11 ألف و631 لجنة انتخابية، ويشرف 15 ألف قاضي على العملية الانتخابية و14 منظمة دولية و6 منظمات محلية و22 ألف و340 مشرف محلي.

من المقرر أن يكون يوم 18 ديسمبر هو يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن هو الرئيس القادم الذي اختاروه المصريين.

إقبال كثيف على لجان الزاوية الحمراء ثانى أيام الانتخابات

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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