انتظام أعمال غرفة عمليات المجلس القومى لذوى الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أعمالها عند التاسعة صباحًا، في اليوم الثاني من متابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى غدٍ 12 ديسمبر.

وقال المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أعمال الغرفة ومع الساعات الأولى من عملية الاقتراع في اليوم الثاني من تصويت الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتابع توافر التيسيرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة.

وتابع المستشار عمرو جاب الله: "الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وقام المجلس بتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والبالغ عددهم 150 متابعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركتهم ومدى توفير سبل الإتاحة المقررة لهم".

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية، والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها، وهي: 01557164448 والرقم 01117170882 وكذلك الرقم 01027495010، بالإضافة إلى الرقم 01272819928، كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لإبلاغهما بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.