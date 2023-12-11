الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انتظام أعمال غرفة عمليات المجلس القومى لذوى الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أعمالها عند التاسعة صباحًا، في اليوم الثاني من متابعة سير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل، والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى غدٍ 12 ديسمبر.

وقال المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أعمال الغرفة ومع الساعات الأولى من عملية الاقتراع في اليوم الثاني من تصويت الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 تتابع توافر التيسيرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة.

وتابع المستشار عمرو جاب الله: "الغرفة تعمل خلال عملها في تلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال خدمة الفيديو كول، وقام المجلس بتوفير مترجمين للإشارة للتواصل معهم والرد على استفساراتهم، هذا بجانب المتابعة من خلال المتابعين للمجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والبالغ عددهم 150 متابعًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقي التقارير المتعلقة بمشاركتهم ومدى توفير سبل الإتاحة المقررة لهم".

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خصصت الرقم المختصر 16736 لتلقى استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الخاصة بالعملية الانتخابية، والاستعلام عن مقار اللجان أو أي إشكالية تواجههم، كذلك تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة الاستفسارات عليها، وهي: 01557164448 والرقم  01117170882 وكذلك الرقم 01027495010، بالإضافة إلى الرقم 01272819928، كما تتواصل الغرفة بالمتابعة والتنسيق وبشكل لحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لإبلاغهما بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

العريش ورمانة والشيخ زويد.. قبائل شمال سيناء وشبابها أمام اللجان للمشاركة فى الانتخابات

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر سلبيات وايجابيات الانتخابات الرئاسية اليوم الأول

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

تدافع وتزاحم أمام اللجان الانتخابية بمنطقة دار السلام

بدء أعمال غرفة عمليات "القومي لذوي الإعاقة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

احتشاد الشباب والسيدات أمام اللجان الانتخابية بدار السلام للإدلاء بأصواتهم

الشباب المصرى: تدشين غرفة عمليات مركزية بالمجلس لمتابعة العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

خديجة أبوالعينين تدلى بصوتها فى الاتتخابات الرئاسية بأكتوبر

أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل