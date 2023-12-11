إقبال كثيف على لجان الزاوية الحمراء ثانى أيام الانتخابات

واصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة القاهرة. وتوافد المواطنون على اللجان للإدلاء بأصواتهم في حي الزاوية الحمراء.

ومن جهته أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالوعي لدى الناخبين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقاً للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.