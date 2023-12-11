الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لواء متقاعد لـ"لدستور": أدعو كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

اللواء دكتور علي
اللواء دكتور علي مهنا

قال اللواء دكتور علي مهنا، أن ما يحدث خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024، ما هو إلا عرس حقيقي بسبب فرحة المصريين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري العظيم.

وطلب مهنا، البالغ من العمر 84 عام، من الجميع أن يشاركوا في الإنتخابات الرئاسية، لأنها صورة مصر أمام العالم، مشيرًا أنه شارك في الكثير من الحروب من أجل مصر، لعل إبرازها في مسيرته حرب اليمن وأكتوبر.

وأكد مهنا في حديثه  لـ الدستور، أن العالم ينظر علينا، ولابد من المشاركة والظهور بشكل يشرف ويليق بمصر ومكانتها وسط الدول.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة،  المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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