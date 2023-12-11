الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهالى العين السخنة يشاركون بكثافة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شارك أهالي مدينة العين السخنة بكثافة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم كحق دستوري لهم.

وارتسمت البهجة على وجه المواطنين مرددين الهتافات الوطنية، وحاملين أعلام مصر، كتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في العُرس الديمقراطي.

الاتحاد الأوروبي يناشد بمنع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة من أراضيهم

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

txt

لليوم الثاني.. احتشاد أهالي أسوان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

 

https://youtu.be/MGtjsBBqhPU


 

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

زحام من الناخبين أمام اللجان في الخارجة بالوادي الجديد (فيديو)

مسيرة بالعلم والأغانى الوطنية فى الزقازيق (فيديو)

في حب الوطن.. مسيرة دعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمنطقة المكس بالاسكندرية

على كرسي متحرك.. رجال الشرطة يسهلون تصويت رجل مسن بانتخابات الرئاسة "فيديو"

"تعليم القاهرة" توافد المعلمين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

حشود طائفة الإبارشية القبطية الأرثوذكسية بمحافظة أسوان للانتخابات الرئاسية

نقيب المعلمين يتوجه بالشكر لمعلمى مصر لحضورهم المكثف والتصويت فى الانتخابات الرئاسية

وزير التعليم يكرم الطالبان الحاصلان علي المركز الثالث عالميا في مسابقة "ucmas" الدولية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

المزمار البلدى يستقبل المرشح الرئاسى حازم عمر أمام مدرسة "جيل 2000"

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال