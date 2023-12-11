الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمحيط اللجان الانتخابية.. "الصحة" تشن حملات للتوعية بالكشف عن الأمراض المزمنة والوبائية

جريدة الدستور

حرصت وزارة الصحة والسكان على تنظيم حملة توعوية للمواطنين خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وتوافد أحد أعضاء الحملة إلى مدرسة محمد فريد التجريبية في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد من أجل توعية المواطنين وتوجيههم إلى ضرورة الكشف على الأمراض المزمنة والوبائية.

 التوعية بأهمية الكشف الدوري على الأمراض المزمنة والوبائية

وقال أحمد محمود، أحد أعضاء الحملة التوعوية لوزارة الصحة والسكان في منطقة عابدين، لـ "الدستور"، إنه يتحدث مع المواطنين عن أهمية الكشف الدوري على الأمراض المزمنة والوبائية وخاصة امراض القلب والسكري والضغط، مشيرا إلى أنه يوعي المواطنين بتواجد العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوبائية على المواطنين.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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