الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحدهم على كرسي متحرك.. وزراء مصر السابقين يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رغم خروجهم من المنصب الوزاري بعضهم منذ سنة والبعض الآخر لسنوات، إلا أنهم أصروا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الانتخابي وممارسة دورهم الوطني.

هم وزراء مصر السابقين، فمنذ الأمس وحتى الآن شوهد عدد من الوزراء السابقين من مختلف الوزارات وهم يدلون بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية، رغم خروجهم من منصابهم وكذلك كبر سنهم.

 

وزير الخارجية 

كان منهم وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل العربي الذي شغل أيضًا منصب أمين عام جامعة الدول العربية، والذي شارك بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية وفي لجنته الانتخابية داخل كلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

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وزير النقل

ولم يكن وزير الخارجية هو الوحيد، ولكن شهدت مدرسة سيزا نبراوى فى التجمع الخامس، إدلاء المهندس هانى ضاحى، وزير النقل السابق، ونقيب المهندسين السابق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك خلال الساعات الأولى لفتح باب التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

 

وزير الرياضة

وشارك وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد نجم الأهلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وحث جميع الوزراء السابقين أثناء مشاركتهم المواطنين على النزول والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي والمساهمة في رسم خارطة الطريق.

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وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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