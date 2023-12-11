الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي عابدين يتوافدون بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

توافد عدد كبير من المواطنين على مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة محمد فريد التجريبية، في حي عابدين التابع لمنطقة وسط البلد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطفت الحشود في طوابير طويلة في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس مصر القادم، مرددين الأغاني الوطنية، كما حثوا المواطنين في الشوارع على المشاركة في العُرس الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

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