وكيل "صحة الإسماعيلية" يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وناشد حطب جميع المواطنين بالمشاركة في انتخابات الرئاسية، لتحديد هوية مصر، فكل صوت يصنع فارقًا ويحدد مستقبل البلد، مطالبًا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال ما بدأته مصر من تنمية كبرى في جميع المجالات خلال السنوات الماضية.

وأوضح "حطب" أن جميع العاملين في مديرية الصحة بالإسماعيلية يشاركون في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.