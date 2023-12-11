الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسماعيلية" يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وكيل صحة الإسماعيلية
وكيل صحة الإسماعيلية

أدلى الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وناشد حطب جميع المواطنين بالمشاركة في انتخابات الرئاسية، لتحديد هوية مصر، فكل صوت يصنع فارقًا ويحدد مستقبل البلد، مطالبًا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال ما بدأته مصر من تنمية كبرى في جميع المجالات خلال السنوات الماضية.

وأوضح "حطب" أن جميع العاملين في مديرية الصحة بالإسماعيلية يشاركون في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

,اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب أخبار انتخابات مصرالمكفوفين اخبار مصر الانتخاب

مواد متعلقة

العاملون بمستشفى حميات الإسماعيلية يتجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

"صحة الإسماعيلية": 1500 موظف بالمديرية أدلوا بأصواتهم حتى الآن

انتظام التصويت داخل لجان الإسماعيلية في ثاني أيام الانتخابات

إقبال كبير من السيدات على لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة عمليات الانتخابات ويؤكد عدم تلقي أي شكاوى

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: أشعر بالتزام عميق تجاه ممارسة حقي في التصويت

محافظ الإسماعيلية: لم نتلق شكاوى من غرف العمليات الفرعية حتى الآن

الشخصيات العامة بالإسماعيلية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

المزمار البلدى يستقبل المرشح الرئاسى حازم عمر أمام مدرسة "جيل 2000"

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال