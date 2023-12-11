الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالي أبو حمص بالبحيرة يحتشدون للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات (فيديو)

أهالي أبو حمص بالبحيرة
أهالي أبو حمص بالبحيرة يشاركون بانتخابات الرئاسية 2024

احتشد أهالي أبو حمص بمحافظة البحيرة للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت، أمام لجنة مدرسة العزيز مخيون الإعدادية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس مصر القادم.

إقبال كثيف من المواطنين بجميع فئاتهم

وشهدت اللجان الانتخابية في البحيرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين بجميع فئاتهم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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