أهالي أبو حمص بالبحيرة يحتشدون للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات (فيديو)

احتشد أهالي أبو حمص بمحافظة البحيرة للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت، أمام لجنة مدرسة العزيز مخيون الإعدادية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس مصر القادم.

إقبال كثيف من المواطنين بجميع فئاتهم

وشهدت اللجان الانتخابية في البحيرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين بجميع فئاتهم، وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.