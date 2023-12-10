نشرة أخبار الظهيرة| المرشحون والوزراء والمسؤولون في مقدمة الطوابير للمشاركة في الانتخابات

حرص وزراء الحكومة والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة على التواجد في الصفوف الأولى لطوابير الانتظار أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية التي بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد؛ وذلك انطلاقًا من مسؤوليتهم المجتمعية لحث المواطنين وتشجيعهم على ضرورة المشاركة في العُرس الانتخابي الذي تشهده مصر وسط تشديدات أمنية مكثفة ومراقبة من منظمات المجتمع المدني؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتواجد القضاة المشرفون على العملية الانتخابية في وقت مبكر قبل موعد العمل داخل اللجان؛ وذلك لفتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت والتأكيد من وجود الحبر الفسفوري باللجان.. وفيما يلي أهم الأخبار التي وردت حتى الساعة.

المرشح عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية.. لقراءة المزيد اضغط هنا



قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية



أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

المرشح الرئاسى حازم عمر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة .. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير التنمية المحلية يُصوت فى الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

أدلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزيرة التضامن تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنتها الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنيين بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير التموين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في الاستحقاق الدستوري المهم والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى بصوته الانتخابي في الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الصيرفي الثانوية بنين دائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير الإسكان لـ"الدستور": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تدعم المسار الديمقراطى

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، مشيدًا بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير الزراعة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويدعو الفلاحين للمشاركة

أدلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.. لقراءة المزيد اضغط هنا



وزير العمل يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة (صور)

حضر الدكتور حسن محمد حسن شحاتة، وزير العمل، منذ قليل، إلى لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبوعميرة بمصر الجديدة، للإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية عام ٢٠٢٤.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وكيل أول مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة .. لقراءة المزيد اضغط هنا

محافظ سوهاج يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري .. لقراءة المزيد اضغط هنا

الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد.. لقراءة المزيد اضغط هنا

بالمجان.. عيادات متنقلة أمام لجان الجمالية للكشف على الناخبين

تواجدت سيارات تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان أمام لجان الجمالية الانتخابية في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024، وذلك للكشف على المترددين من المواطنين بالمجان.. لقراءة المزيد اضغط هنا.