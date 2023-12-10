الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان لـ"الدستور": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تدعم المسار الديمقراطى

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، مشيدًا بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.

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ودعا الدكتور عاصم الجزار المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني، كما أنها تعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب المصري.

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وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، وأن الحرص على التصويت في الاستحقاقات الدستورية يساهم في بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل للوطن ويدعم المسار الديمقراطي.

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